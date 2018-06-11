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Komşusunun yanan evini hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı

'da meydana gelen da itfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım ederken, yan binada yaşayan Mustafa Koçum evinden uzattığı hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 05:43
Komşusunun yanan evini hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı

'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen da tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Mollafenari Mahallesi Türbe Sokak'ta Hüseyin Çağıran'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım ederken, yan binada yaşayan Mustafa Koçum evinden uzattığı hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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Komşusunun yanan evini hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı
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