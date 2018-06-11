Körfez’de feci olay: 2 çocuk boğuldu

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde denize giren 2 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler başlattıkları çalışma sonucunda yaşlarının 11 olduğu öğrenilen Leyla Yaren Özpolat ile Arda Temel isimli iki çocuğa ulaşarak sudan çıkardı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen
her 2 çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.