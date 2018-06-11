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'de silahlı : 1 ölü, 1 yaralı

’in Mut ilçesinde yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:31
Mersin'de silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, akşam 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kelceköy Mahallesi su deposu mevkisinde iki grup arasında yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup kavga etti. Silahla vurulan Mehmet Şirvani (32) ve Ümit D. yaralandı. Yaralılardan Mehmet Şirvani, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ümit D. ise Mut Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Gökhan G. ve Osman G.'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Mersin'de silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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