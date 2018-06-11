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tercih sonuçları! MSÜ sonuç sorgulama ekranı... sonuçları!

tercih sonuçları! sonuçları açıklanıyor. , Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesi üzerinden açıklanacak. Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından tercihler nisan ve mayıs aylarında yapılmıştı. Okuduklarımı bölümlere göre tercihleri yapan öğrenciler merakla tercih sonuçlarını bekliyor... İşte Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan MSÜ sınavı tercih sonuçları... tüm aşamalar hakkındaki detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.6.2018 12:40
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları! MSÜ sonuç sorgulama ekranı... MSÜ tercih sonuçları!

tercih sonuçları! sonuçları açıklanıyor. Merakla beklenen açıklanıyor. İşte tüm aşamalar hakkındaki detaylı bilgiler...

TERCİHLERDEN SONUÇLARINDAN SONRA İKİNCİ AŞAMA

Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek

Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT)

İkinci gün; Mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI (ADP) NEDİR?

*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere "İngilizce Seviye Belirleme Sınavı" uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.

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