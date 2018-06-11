Haberler Yaşam Haberleri Otobanda arıza yapan yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı: 2 ölü

Otobanda arıza yapan yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı: 2 ölü Bursa-İstanbul Kara yolu üzerinde arıza yapan yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı. Kazada otobüsün motorunu kontrol eden yedek şoför ile ona ışık tutan bir yolcu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 11.6.2018 06:45 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 06:47