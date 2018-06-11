SABAH okudu hayatı kurtuldu

İzmir
'de yaşayan 36 yaşındaki Selda Akın
, bir sabah
yüzünün sağ yarısında ağrı
yla uyandı. O ağrı 3 yıl sürdü. 8 beyin cerrahına gitti, 6 dişine kanal tedavisi yaptırdı ama nafile... Yemek yerken, su içerken, dişini fırçalarken hatta nefes alıp verirken bile dayanılmaz ağrıları olan Selda Akın hayata küstü. Gün içinde 7-8 kez sağ tarafta "matkapla dişini deliyorlarmış, kulağına bıçak saplanıyormuş gibi" ağrısı olduğunu belirten Akın, "Dişlerime kanal tedavisi yaptırdım, sinirlerim bile yakıldı. Avuç avuç ilaç içmeme rağmen düzelemedim. Birçok doktor, bu hastalığın nedeninin bilinmediğini, ilaç kullanmaktan başka çaremin olmadığını söyledi" diye konuştu. ÜÇ GÜN SONRA TABURCU
Hastalığını araştırmaya başlayan Selda Akın, hemşire Ayşe Çankaya'nın SABAH gazetesinde yayımlanan hikâyesini okudu. Çankaya'nın İstanbul
'da Medical Park Fatih Hastanesi'nde Prof. Dr. Kaya Kılıç
'ın başarılı operasyonuyla 18 yıl sonra "delirten hastalık" diye anılan trigeminal nevraljiden kurtulduğunu öğrendi. Hemen İstanbul'a geldi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç ile Yrd. Doç. Dr. Emre Ünal tarafından ameliyat edildi. 4 saatlik ameliyat geçiren Akın, operasyonun yapıldığı gün 3 yıldır süren ağrısının kaybolduğunu söyledi. Ameliyatın üçüncü gününde de taburcu oldu. TÜM DİŞLERİNİ ÇEKTİREN VAR
Söz konusu hastalıkla ilgili konuşan Prof. Kılıç, "trigeminal nevralji"nin kadınlarda daha sık görüldüğünü belirterek, "Hastalığın en sık nedeni, yüzün duyusunu sağlayan trigeminal sinir isimli yapının beyinde sıkışması ve ezilmesidir. Bu sıkışmaya en sık neden olan ise insanın kendi damarlarıdır" dedi. Prof. Dr. Kılıç, hastalığın belirtilerini ve tedavisini ise şöyle anlattı: "Bu durum genelde yüzün tek tarafında olmakla birlikte nadiren iki taraflı olabilir. Yüz yıkama, yüze dokunma, soğuğa maruz kalma, diş fırçalama, yemek yeme gibi eylemlerle başlayıp, şiddetlenebilir. Özellikle diş ağrısı ile karıştırılıp neredeyse tüm dişlerini çektiren hastalar dahi görülür. Trigeminal nevraljinin tek kalıcı çözümü mikrovasküler dekompresyon diye adlandırılan ameliyattır. Ameliyat; kulağın arkasından yapılan küçük bir kesiden mikroskop eşliğinde yapılır. Kafatasında ufak bir delik açılır ve siniri sıkıştıran damar bulunarak sinir ile damar arasına tampon görevi görecek teflon malzeme konur ya da bu sıkıştıran damar kesilerek ameliyat tamamlanır."