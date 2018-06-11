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"Toz çıkarma" ine 15 yıl

'da lokantasının önünden otomobiliyle geçerken "toz çıkardığı" gerekçe göstererek arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 15:24
Antalyalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık , tutuksuz sanık , yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Çot, son savunmasında, istemeyerek Sedat Çolak'ın ölümüne neden olduğunu, pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çot'u "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdı.

Ancak cezada takdir indirimi uygulayan heyet, sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.

Sanık Erkan Kuzu'nun ise toplanan delillere göre beraatinde karar kılındı.

'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Şubat 2017'de Mehmet Çot kendisine ait lokantanın önünden otomobiliyle geçerken toz çıkardığını öne sürdüğü arkadaşı Sedat Çolak'ı av tüfeğiyle öldürmüştü. Çot, çıkarıldığı mahkemece "kasten insan öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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"Toz çıkarma" cinayetine 15 yıl
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