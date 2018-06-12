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90 yaşındaki kadının yaşlılık maaşını torunu çaldı

'da 90 yaşındaki kadın, 500 lira yaşlılık maaşını, kartını çalan torunu alınca gözyaşlarına boğuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 10:26
90 yaşındaki kadının yaşlılık maaşını torunu çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57128 Sokak'ta bulunan tek odalı camları olmayan bir evde meydana geldi. Mehmet Tekintamgaç ile yaptığı evlilikten 5 çocuğu olan Nuriye Tekintamgaç (90), 25 yıl önce eşini kaybederek genç yaşta dul kaldı. Çocuklarının sahip çıkmaması üzerine kimsesiz kalan 6 torun sahibi Nuriye Tekintamgaç, ağabeyinin bir odalı penceresinde camları olmayan evine yerleşti. Yıllardır yalnız yaşayan Nuriye Tekimtamgaç'ın tek geçim kaynağı devletin verdiği 65 üstü yaşlılık maaşı oldu.

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90 yaşındaki kadının yaşlılık maaşını torunu çaldı
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