Adil Işık'tan komşu şirkete koku şikayeti

Komşu işyerinin çevreye zehirli atık saldığını iddia eden Işık, kendi fabrikasında çalışan işçilerin mide bulantısı, kusma, baş dönmesi şikayetiyle hastanelere gittiğini, çalışanlarının şikayetleri üzerine komşu kimyasal üretim tesisine 5 yıl önce 'taksirle yaralama' suçundan dava açıldığını belirtti. Yapılan incelemeyle komşu işyerinin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği anlatılan iddianamede bu kez 3 şüpheliye dayanılmaz koku problemi nedeniyle çevreyi kasten kirletmek suçundan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede ifade veren sanıklardan İgal Kovos, işyerinin 4 yıl önce Dilovası'na taşındığını ve çevreyi kirletmediğini iddia ederek suçlamayı reddetti. şeyh şamil çağlar

ÇALIŞANLAR ZEHİRDEN HASTANELİK OLDU



Tekstil sektörünün ünlü markası Adil Işık, komşu işyerini mahkemeye verdi. Firma adına avukat Şeyh Şamil Çağlar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunarak dava açtı. Davaya göre yaklaşık bin çalışanı olan Adil Işık'ın Kâğıthane'de Cendere Yolu'ndaki merkez binasının yanındaki kimyasal madde üreten komşusu Plastifay Kimya Endüstrisi çevreye zehirli atık salıyor, bölge halkının sağlığını tehlikeye atıyordu. Nitekim kimyasal zehirden en çok etkilenen Adil Işık'ın bazı çalışanları, 5 yıl önce şiddetli mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve baş ağrısı şikâyetiyle hastanelik oldu. Adil Işık'ın çalışanları daha sonra komşu kimyasal üretim tesisinden şikâyetçi oldular. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl önce kimyasal üretim tesisinin yetkilileri hakkında 'taksirle adam yaralama' suçundan dava açıldı. Adil Işık şikâyet dilekçesinde, "Plastifay şirketi çalışmaları sırasında atmosfere verdikleri ve mahiyetini bilmediğimiz gazlar nedeniyle dayanılmaz koku ve rahatsızlığa sebebiyet vermektedirler. Çevre Müdürlüğü yetkililerince eski teknoloji ile şehrin merkezinde zehir saçan, toprağı ve suyu kirleten bu komşu fabrikaya kapatma kararı verilmiştir" dedi.

İŞYERİ KAPATILDI



Haliç ve çevresinde yapılan 'altın boynuz' arındırma çalışmaları çerçevesinde Marmara Denizi'nden deniz suyu verilerek Haliç'in suyunun ve kötü kokan havasının temizlenmesine çalışıldığını şikâyetinde anlatan Adil Işık, "Bu bölgede bir üniversite olup yaklaşık 40 bin kişilik Kağıthane nüfusu da bu zehirden etkilenmektedir. Başta benim şirketim ve yaklaşık 1000 çalışanım, müşterilerim, diğer komşularım bu şirketin faaliyetleri nedeniyle göz göre göre zehirlenmektedirler" dedi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 4 yıl sonra bu kez komşu tesisin yetkilileri Ginette Kovos, İgal Kovos ve Zeki Kovos hakkında 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede koku problemi devam eden ve yağan yağmur sonucunda su ve toprak kirliliğinin oluştuğu tespit edilen kimyasal tesisin kapatılmasına karar verildiği anlatıldı.

KİMYASAL TESİS DİLOVASI'NA TAŞINDI



Davanın ilk duruşmasında savunma yapan İgal Kovos, "Şirketimiz bir aile şirketidir. Diğer sanıklar annem ve babamdır. 50 yıllık bir şirkettir. 2014'te kapanmış ve o tarihten beri Dilovası'nda faaliyetini sürdürmektedir. Çevre Bakanlığı ve diğer birimlerce kontrolleri yapılmıştır. Suçlamayı kabul etmem. Çevreyi kirletmedim. Biz plastiği esneten kimyasallar üretiriz. Dava konusu arazi benim arazimdir ve şu an üzerinde konut yapımına başlanmıştır" dedi. Mahkeme gelmeyen iki sanığın bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmayı erteledi.