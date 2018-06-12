Arife günü tatil olacak mı? Arife günü resmi tatil mi? Bayram tatili kaç gün?

Arife günü resmi tatil mi? Ramazan ayının son günlerine gelirken hepimizin içinde bir burukluk olsa da bayrama kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu da birlikte paylaşıyoruz. Bununla beraber bayram tatili kaç gün olacak? Arife günü tatil mi? Arife günü 14 Haziran Perşembe resmi tatil mi? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Öncelikle şunu belirtmek gerekmekte. Bu Ramazan Bayramı'nda Kurban Bayramı gibi uzun süreli bir tatil söz konusu olmayacak. Okulların tatil olmasıyla birlikte uzun süreli tatil hayali kuran vatandaşların Kurban bayramını beklemeleri gerekiyor. İşte Ramazan bayramı boyunca tatil olacak günler ve Arife günü resmi tatil mi? sorusunun yanıtı...

ARİFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

14 Haziran Perşembe günü Ramazan bayramının arifesi olurken bu sene Ramazan ayında son oruçlarımızı da 14 Haziran Perşembe günü tutacağız. 14 Haziran Perşembe günü çalışanlara idari izin verilecek mi? sorusu bireylerin araştırdığı konulardan biriydi. Arife günü tatili yarım gün olacak. Yarım gün çalışacak vatandaşlar daha sonra planlarına göre tatile veya memleketlerine gidebilecekler.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE

14 HAZİRAN PERŞEMBE - ARİFE (YARIM GÜN TATİL)

15 HAZİRAN CUMA - BAYRAMIN 1. GÜNÜ (TATİL)

16 HAZİRAN CUMARTESİ - BAYRAMIN 2. GÜNÜ (TATİL)

17 HAZİRAN PAZAR - BAYRAMIN 3. GÜNÜ (TATİL)

NOT: Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre arefe günü yarım gün olan tatil 13:00'dan itibaren başlamaktadır.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da yaptığı açıklamada Ramazan bayramı arifesinin idari izin olmayacağını yarım gün izin olacağını belirtti.