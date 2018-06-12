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Bayram tatili yolunda : 1 ölü, 3 yaralı

'ta bayram tatiline giden inşaat işçilerini taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 15:16
Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

, saat 13.00 sıralarında Hafik ilçesi, Ağçayırı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kahraman'ın (34) kullandığı 04 AB 439 plakalı hafif ticari araç, -Erzincan karayolunun 43'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Kahraman ile Halit Kahraman, Mehmet Zekai Evci ve Abdulbari Şekerci olay yerisevk edilenlen sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sivas'taki hastanelekaldırılanlan yaralılardan sürücü Kahraman, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Araçtakilerin bayram izinlerini geçirmek için Muğla'dan memleketleri Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan inşaat işçileri olduğu öğrenildi.

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Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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