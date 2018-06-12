Bir soru yüzünden arkadaşını öldürdü

İSTANBUL
'DA bir soru yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. İddiaya göre 28 Ekim 2017'de Kartal'da birlikte alkol alan 5 arkadaştan Kamil Ç., Yaşar K.'ye dönerek "Yıllar önce kız kaçırdığım için hapse girmiştim. Beni sen mi ihbar ettin" dedi. Soruya sinirlenen Yaşar K. yaşanan tartışmanın ardından kurşun yağdırdı. Cavit Ç. yaşamını yitirirken Kamil Ç., Menderes K. ve Yaşar V. yaralandı. Olayın ardından kaçan Yaşar K. geçtiğimiz günlerde yakalandı. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.