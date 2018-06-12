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Cinsel içerikli sahte hap imalathanesine baskın

’da bir ev ve depoya yapılan baskında cinsel içerikli sahte hap hammaddesi ve bu suçtan elde edilen 159 bin 150 TL para ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 14:54
Cinsel içerikli sahte hap imalathanesine baskın

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, sahte ilaç ticaretine yönelik alınan ihbar üzerine dün gece Kısıklı'da bir ev ve depoya operasyon düzenledi. Aramalarda cinsel içerikli 202 kilo toz halinde sahte hap maddesi, 6 bin 300 adet boş ilaç kutusu, bin 100 adet kullanım kılavuzu, 9 bin 700 şişe kapağı ile bu ilaçların imal edildiği 3 makine ve bu suçtan elde edilen 159 bin 150 TL para ele geçirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen maddelerin insan hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu vurgulandı.



Ele geçirilen cinsel içerikli hap ve hammaddelerin adli tahkikata esas olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

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Cinsel içerikli sahte hap imalathanesine baskın
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