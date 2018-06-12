Çocuk gelinin yaşam savaşı

İddialara göre kuaför Nursel Aris, 4 yıl önce 16 yaşındayken Nizam Ç. ile dini nikah kıydı. İkilinin bir çocuğu oldu. Nizam Ç., evlendikten kısa süre sonra cezaevine girdi. İki ay kadar önce tahliye oldu. Nizam Ç. görme bahanesiyle aldığı kızını alıp gitti. Bir daha da annesine göstermedi. Şüpheli koca, 'Gelin sizinle konuşacağım, kızı da vereceğim' diyerek eşini çağırdı. Nursel Aris, annesiyle birlikte görüşmeye gitti. Yine sonuç alınamadı. 5 Haziran günü Aris market için evden çıktığı sırada karşısına Nizam Ç. çıktı. Yaşanan tartışma sırasında üzerine kurşun yağdı. Ağır yaralanan genç kadın hastanede ölüm-kalım savaşı verirken, Nizam Ç., Başakşehir Polisi'nce Silivri'de yakalandı.



SABAH'a konuşan abla Hülya Aris, "Kardeşimi küçük yaşta kandırıp götürdü. Onunla birlikte olup hamile bıraktı. Dini nikah kıydılar. Kardeşim hamileyken, hırsızlık suçundan hapse girdi. Kardeşim bizim yanımızda doğum yaptı, çocuğuna biz bakıp büyüttük. Silahı çekip kardeşimi vurmuş. Yeğenimden ise hiç haber alamıyoruz." dedi. Ağabey Ergin Aris ise, "Cezaevinden çıkınca 'Kötü alışkanlıklarını bırak, ailene çocuklarına sahip çık. İş bul, biz sana yardımcı oluruz' dedik ama o geldi yeğenimi aldı. sonrasında da kardeşimi vurdu. Tek dileğimiz şu mübarek günde kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.

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