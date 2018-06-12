Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü

’de sı: 2 ölü

'in İnönü-Kütahya karayolunda meydana gelen sında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 07:34 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 07:34
Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü
Edinilen bilgiye göre; Olay İnönü-Kütahya karayolunun 20'nci kilometresinde gerçekleşti. (41) idaresindeki 34 RP 8526 plakalı otomobil, iddialara göre bir anlık dikkat dağınıklığı nedeniyle önünde seyreden Murat M.'nin kullandığı 42 Y 5218 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra refüje çarparak durdu. Meydana gelen sında otomobil içinde bulunan İsmail Savaşcı (25) olay yerinde hayatını kaybederken Süleyman Oral ise kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Öte yandan tır sürücüsü Murat M. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN