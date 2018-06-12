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'te : 3 kişi gözaltında

'te bir evin ardiye bölümünde alçıpanla kapatılmış bölümünde ceset bulundu. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 06:57
Fatih'te cinayet: 3 kişi gözaltında

'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla vahşi ortaya çıktı.

ALÇIPANLALA KAPATMIŞLAR
Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Alçıpanla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin cesedi ile karşılaştı.

EVDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin tüm çabalarına rağmen evde bulundukları belirlenen ve kapıyı açmayan biri kadın üç kişi polis tarafından . Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, aralarında bulunan kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü.

POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.

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Fatih'te cinayet: 3 kişi gözaltında
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