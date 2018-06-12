Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Google’dan bu sabah Füreya Koral sürprizi! - Füreya Koral kimdir ve ne zaman öldü?

’dan bu sabah sürprizi! - Füreya Koral kimdir ve ne zaman öldü?

Dünyanın en popüler arama motoru , bu sabah saatlerinden itibaren yine bir sürpriz ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Google’ı ziyaret eden kişiler ana sayfada ile karşılaştı. Bu ismi merak edenler ise ‘Füreya Koral kimdir’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Önemli günlerde hazırladığı Doodle’lar ile dikkatleri çeken popüler arama motoru Füreya Koral’ı da unutmamış oldu.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:59
Google’dan bu sabah Füreya Koral sürprizi! - Füreya Koral kimdir ve ne zaman öldü?

, bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başladı. Nedeni ise tarafından ana sayfaya taşınması…

Önemli günlerde yaptığı Doodle'lar ile dikkatleri çekmeye devam eden Google, Füreya Koral'ı da unutmadı. Popüler arama motorunu ziyaret eden kullanıcılar ünlü ismin resmi ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle 'Füreya Koral kimdir' cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi oldu.

FÜREYA KORAL KİMDİR VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Google, 108. Doğum günü olan Füreya Koral'ı unutmadı. Ünlü isim Doodle olarak, popüler arama motorunun ana sayfasında yerini aldı. Peki Füreya Koral kimdir, ne zaman ölmüştür, eserleri nelerdir? İşte tüm hayatı ile ilgili bilgiler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Google’dan bu sabah Füreya Koral sürprizi! - Füreya Koral kimdir ve ne zaman öldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN