Google’dan bu sabah Füreya Koral sürprizi! - Füreya Koral kimdir ve ne zaman öldü?

Füreya Koral, bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başladı. Nedeni ise Google tarafından ana sayfaya taşınması…

Önemli günlerde yaptığı Doodle'lar ile dikkatleri çekmeye devam eden Google, Füreya Koral'ı da unutmadı. Popüler arama motorunu ziyaret eden kullanıcılar ünlü ismin resmi ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle 'Füreya Koral kimdir' cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi oldu.

FÜREYA KORAL KİMDİR VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Google, 108. Doğum günü olan Füreya Koral'ı unutmadı. Ünlü isim Doodle olarak, popüler arama motorunun ana sayfasında yerini aldı. Peki Füreya Koral kimdir, ne zaman ölmüştür, eserleri nelerdir? İşte tüm hayatı ile ilgili bilgiler…