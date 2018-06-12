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’da trafik sı: 1 ölü, 1 yaralı

’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 07:22 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 07:26
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Edinilen bilgilere göre, Payas - İskenderun D-817 kara yolu üzeri Sarıseki Organize Sanayi bölgesinde yönetimindeki 31 KNZ 49 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Okan K. yönetimindeki 31 UZ 556 plakalı kamyonet çarpıştı.

da, motosiklet sürücüsü Mehmet Mete Yıldırımkaldırılanırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Ertürk ise hafif şekilde yaralandı.

İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldırım'ın Demir-Çelik Fabrikalarında Bilgi İşlem'de çalıştığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Okan K.'nın ise gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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