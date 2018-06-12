İnstagram'a bomba özellik!

Techcrunch'ın haberine göre, sosyal medya sitesi Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların uzun videolar yayınlamasına imkan tanıyacak yeni özelliği 20 Haziran'da yapacakları duyuruyla kamuoyuyla paylaşacak.

Videoların uzunluğunun yanında Instagram'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurması da bekleniyor.

VİDEOLARA LİNK VERİLEBİLECEK

Instagram, içerik oluşturucuların mevcut 60 saniyelik sınırdan daha uzun olan 4K, tam ekran, dikey olarak yönlendirilmiş videolar yüklemesine izin verecek.

Instagram ayrıca kullanıcıların diğer sosyal ortamlara, e-ticaret mağazalarına veya web sitelerine trafik çekebilmeleri için videoda kaydırarak ziyaret edebilecekleri bir bağlantı eklemelerine de izin verecek.

GELİR ELDE EDİLEBİLECEK

Instagram, içerik oluşturucuların uzun videolarından para kazanmasına izin vermeyi planlıyor. Bu, reklamverenlerin potansiyel olarak gelir payı kazanmasıyla reklam öncesi veya reklam arası reklamlar biçiminde olabilir.

Kaynak: Techcrunch