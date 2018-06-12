İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 20 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağırlıklı olarak Üsküdar ve Ataşehir'de eylem yapan 'silahlı suç örgütü kurmak-yönetmek' ve 'örgüte üye olmak' gibi 40 ayrı suça karıştıkları belirlenen E.K. liderliğindeki 'Kazan grubu' adlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli Giresun, Sinop, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliyi yakaladı.

ADRESLERİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan kanun kaçaklarının adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet MP5 otomatik silah ve bu silaha ait 2 şarjör ve 62 fişek, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 889 adet farklı çapta tabanca mermisi, 15 adet zorla imzalatıldığı düşünülen senet ile 1 adet sahte polis kimlik kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan organize suç örgütü üyeleri, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Şube Müdürlüğü'ne götürütldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.