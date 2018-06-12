Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir’de trafik kazası: 3 yaralı

’de trafik sı: 3 yaralı

ilçesinde, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 06:56
İzmir’de trafik kazası: 3 yaralı
, dün saat 17.00 sırlarında -Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ö. yönetimindeki 42 DSA 34 plakalı kamyonet, İzmir yönünden istikametine seyir halinde olduğu sırada, Helvacı Mahallesi istikametinden gelen Şerif A. idaresindeki 16 NAV 56 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Sinan Ö. ile yolcu konumundaki Ömer Faruk Ö. ve Muhammet Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine kazanın bulunduğu noktaya intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de trafik kazası: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN