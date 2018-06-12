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’da feci : 1 ölü, 2 yaralı

’da bir yakınına iftara geldikten sonra evine dönmek isteyen şahıs, geçirdiği sonucu hayatını kaybetti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 05:56
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Seydiler'e bağlı Ödemiş Köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Zeki Yaşar Korkmaz, Ağlı ilçesinde ikamet eden bir yakınlarının iftarına katıldı. İftarın ardından evine dönmek isteyen Zeki Yaşar Korkmaz, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir araçla çarpıştı. da Zeki Yaşar Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken isimleri öğrenilemeyen iki kişide yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ağlı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Zeki Yaşar Korkmaz'ın cenazesi ise, emniyet güçlerinin incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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