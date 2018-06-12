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Kızına istismarda bulunan sanığa 118 yıl hapis cezası

5. 'nde görülen dava dosyasına göre, sanık Y.Ç., geçen yıl okullar açılınca yaz tatili için köye giden kızını almak üzere memleketine gitti. Y.Ç., gece aynı odada kaldığı kızına da bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 16:14
Kızına istismarda bulunan sanığa 118 yıl hapis cezası

Olaydan sonra kızına, "Bu olayı kimseye söyleme, yoksa bizi öldürürler, hapse atarlar" diyen Y.Ç., 'daki evlerine döndüklerinde istismarı sürdürdü. Dosyaya göre, mağdurun annesi de sanık Y.Ç. ile ekonomik nedenlerle boşandıklarını, ancak kızı için aynı evde yaşamayı sürdürdüklerini belirterek, "Ben güvenlik görevlisiyim. Sabah işe gidip akşam dönüyorum. Bazen vardiyalı çalışıyorum. Kızımı sanığın yanında gördüm. Ben odaya girince birden kızı itti. Daha sonra ben sorunca kızım sanığın bir yıl boyunca kendisine birçok kez da bulunduğunu anlattı. Hemen sanığa sordum, itiraf etti. Bunun üzerine karakola başvurdum" dedi.

KARAKOLA TESLİM ETTİ

Davada tanık olarak dinlenen mağdurun annesinin tanıdığı T.K., olayı öğrenince halı yıkama fabrikasında çalışan sanığı, halı yıkatma bahanesiyle çağırıp polise teslim ettiklerini söyledi.

REKOR CEZA GELDİ

Ankara 5. 'nde izleyicilere kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanığı 'cinsel istismar' suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 39 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, mağdurun birinci dereceden akrabası olması ve suçun 15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı cebir ve tehditle birden fazla kez işlenmesini göz önüne alan heyet, cezayı 118 yıl 1 ay 15 gün çıkardı.

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Kızına istismarda bulunan sanığa 118 yıl hapis cezası
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