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Tatil aşkı cinayetle bitti

Lübnan asıllı Alman hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke, tatil için geldiği Alanya’da tanıştığı Alman oyuncu Katharina Kugel’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

MEHMET AL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018
Tatil aşkı cinayetle bitti
Almanya'da oyunculuk yapan, aynı zamanda şarkıcı ve dansçı da olan Katharina Kugel (35), arkadaşı Dilara Ateş ile tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. İki arkadaş cumartesi gecesi diskoteğe gitti. Burada tanıştığı Lübnan asıllı Alman hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke ile birlikte alkol alıp eğlenen Kugel Hareke ile birlikte diskodan ayrıldı. Ancak, sabah saat 05.00 sıralarında Kleopatra Plajı'nda, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta denizin üzerinde cesedi bulundu. Polislerin Kugel'in kaldığı otelde bulduğu Dilara Ateş, arkadaşının gece diskotekte tanıştığı biriyle gittiğini söyledi. Güvenlik kameralarındaki görüntülerden tespit ettikleri Hareke'yi tatil için kiraladığı evde gözaltına alan polis, evde de bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Götürüldüğü polis merkezinde, ifade vermeyi reddederek polislere direnen, pencerelere kafa atıp, masa ve sandalyelere zarar veren Hareke çıkarıldığı adliyede "Katharina sahnede güzel bir dans gösterisi yaptı. Önce benim evime geldik. Ancak ev yerine deniz kenarında birlikte olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyleyip çıktım. O ise denizde kaldı. O yüzerken ben eve gittim. Çığlık sesi ya da yardım istediğini duymadım" dedi. Görgü tanıklarının hızla denizden çıkarak, bölgeden uzaklaştığını öne sürdüğü Hareke tutuklandı.
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Tatil aşkı cinayetle bitti
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