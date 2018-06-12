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Türk takımından büyük başarı

Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Grizu-263” takımı ABD’de düzenlenen CanSat Competition yarışmasında dünya 2’ncisi oldu

DERVİŞ UĞURLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018
Türk uzay takımından büyük başarı
sponsorluğunda ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" yarışmasında tüm görevleri eksiksiz ve başarıyla tamamlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Grizu-263" takımı dünya ikincisi oldu. Yarışma sonuçlarının dün açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan uzay takımı, sosyal medya hesabından "Hocam başardık! Dünya 2'ncisiyiz!" paylaşımı yaparak sevinçlerini duyurdu. Yarışmaya bir yıldır hazırlandıklarını belirten takım üyesi Çağla Aytaç Dursun, "Dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından olan yarışmanın finallerinde 98.90 puan aldık. Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. CDR (critical design review) aşamasından da başarı ile geçtik ve finallere hazırlanmaya başladık. Ardından Teksas'ta model uydumuz ve roketimizi fırlattık ve PFR (post flight review) aşamasında NASA mühendislerinden oluşan jüriye sunumumuzu gerçekleştirdik. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak bizleri çok mutlu etti. Türkiye'yi bu şekilde gururlandırdığımız için ayrıca mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Türk uzay takımından büyük başarı
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