Ünlü börekçinin eşi ve kızı komşu dehşetini anlattı

'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin sahibi merhum Seyfullah Marangoz'un saldırıya uğrayan eşi ile kızı, öldürülme korkusu yaşadıkları iddiasıyla mahkemeden korunma istedi. Daha önce saldırıda kopan saçlarını savcılığa delil olarak sunan anne ile kızına 2 ay komşularından korunma kararı verildi. Koruma kararına aykırılıktan alt kat komşuları hakkında işlem yapıldığını belirten anne Esri Marangoz ile kızı Gonca Marangoz, "Koruma kararına rağmen tehditler devam etmiş ve tedbir süresi dolmuştur. Müvekkillerim yaşadıklarından dolayı davalıların ne kadar tehlikeli biri olduklarını bilmekte ve öldürüleceklerinden şüphe ederek ölüm korkusuyla yaşamaktadırlar" dedi. Mahkeme ikinci defa alt kat komşularının 2 ay süreyle anne kıza yaklaşmamasına karar verdi.