Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > WhatsApp dedikodusuyla linç edildiler

dedikodusuyla linç edildiler

Giriş Tarihi: 12.6.2018
WhatsApp dedikodusuyla linç edildiler
Geçen ay 6 kişinin mesajındaki 'çocuk kaçırma' dedikoduları üzerine linç edildiği Hindistan'da bu kez de 2 arkadaş linç edildi. Son iki kurbanın, Assam eyaletinin en büyük kenti Guwahati'de oturan ses mühendisi Nilotpal Das ve dijital sanatçı Abijeet Nath oldukları açıklandı. Polis, iki arkadaşın yol sormak için köyde durdukları sırada saldırıya uğradığını belirtti. Saldırının sosyal medyada yayılan görüntülerinde bir adam kendisini öldürmemeleri için yalvarırken görülüyor. Polis linçlerle ilgili 16 kişiyi tutukladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
WhatsApp dedikodusuyla linç edildiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN