WhatsApp dedikodusuyla linç edildiler

Geçen ay 6 kişinin WhatsApp
mesajındaki 'çocuk kaçırma' dedikoduları üzerine linç edildiği Hindistan'da bu kez de 2 arkadaş linç edildi. Son iki kurbanın, Assam eyaletinin en büyük kenti Guwahati'de oturan ses mühendisi Nilotpal Das ve dijital sanatçı Abijeet Nath oldukları açıklandı. Polis, iki arkadaşın yol sormak için köyde durdukları sırada saldırıya uğradığını belirtti. Saldırının sosyal medyada yayılan görüntülerinde bir adam kendisini öldürmemeleri için yalvarırken görülüyor. Polis linçlerle ilgili 16 kişiyi tutukladı. BBC TÜRKÇE