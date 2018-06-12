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vadettikleri kadına tecavüz eden sanıklara 68 yıl hapis

Ankara'da vaadiyle kandırdıkları kadına tecavüz edip görüntülerini kaydeden 2 sanığa, "nitelikli cinsel saldırı", "nitelikli cinsel saldırıya iştirak", "silahlı yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 68 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:37
Yardım vadettikleri kadına tecavüz eden sanıklara 68 yıl hapis

O TECAVÜZCÜLERİN CEZASI BELLİ OLDU!

Ankara'da özel bir şirkette çalışan T.K. isimli kadın, 2 kişinin silah zoruyla kendisine tecavüz ettiği ve bu sırada görüntüleri cep telefonuyla kaydedip şantaj yaptıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Müşteki T.K, savcılıktaki ifadesinde, borç verdiği bir kişiden parasını alabilmek için yanında çalıştığı K.A'dan istediğini belirtti. K.A'nın parasını alabilmesine için kendisini Remzi Ç. (38) ve Gültaç Ş. (48) ile tanıştırdığını kaydeden T.K, şahıslarla buluştuktan sonra araca bindiklerini, daha sonra neresi olduğunu bilmediği ıssız bir yerde bu kişilerce silahla tehdit edilerek tecavüze uğradığını ve takılarının da gasbedildiğini öne sürdü.

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Yardım vadettikleri kadına tecavüz eden sanıklara 68 yıl hapis
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