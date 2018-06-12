Yardım vadettikleri kadına tecavüz eden sanıklara 68 yıl hapis

O TECAVÜZCÜLERİN CEZASI BELLİ OLDU!

Ankara'da özel bir şirkette çalışan T.K. isimli kadın, 2 kişinin silah zoruyla kendisine tecavüz ettiği ve bu sırada görüntüleri cep telefonuyla kaydedip şantaj yaptıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Müşteki T.K, savcılıktaki ifadesinde, borç verdiği bir kişiden parasını alabilmek için yanında çalıştığı K.A'dan yardım istediğini belirtti. K.A'nın parasını alabilmesine için kendisini Remzi Ç. (38) ve Gültaç Ş. (48) ile tanıştırdığını kaydeden T.K, şahıslarla buluştuktan sonra araca bindiklerini, daha sonra neresi olduğunu bilmediği ıssız bir yerde bu kişilerce silahla tehdit edilerek tecavüze uğradığını ve takılarının da gasbedildiğini öne sürdü.