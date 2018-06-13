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Derneği, Arefe günü i yad edecek

Derneği, 14 Haziran saat 12.00'de Edirnekapı Şehitliği'nde toplanarak i yad edecek.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 15:20
15 Temmuz Derneği, Arefe günü şehitleri yad edecek

'da ülkemizin bekası için canından geçen 251 şehidimiz olmadan ikinci Ramazanı geçirdik. Bayramımızı bayram, vatanımızı vatan yapan başta 15 Temmuz imiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bu bayramda da unutmuyor, aziz şehitlerimizin kabirleri başında toplanarak onları yad ediyoruz.

14 Haziran 2018 Perşembe günü Saat:12.00'de Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitlerimizin aileleriyle buluşup, şehitlerimizi ziyaret ederken, siz değerli basın mensuplarını da bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.

Ayrıca tüm vatandaşlarımızı, vatanın tek karış toprağını vermemek için canını veren şehitlerimizi kabirleri başında anmaya davet ediyoruz.

Yer: Edirnekapı Şehitliği / 15 Temmuz Şehitliği

Tarih: 14 Haziran 2018 Perşembe

Saat: 12.00

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15 Temmuz Derneği, Arefe günü şehitleri yad edecek
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