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'da kablo çalmak için trafoya giren 2 hurdacı,

'da iddiaya göre, elektrik kablosu çalmak için trafo odasına giren hurdacılar Ferhat Doğukan Ö. (23) ve Ferdi Ü. (38), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 14:35
Adana'da kablo çalmak için trafoya giren 2 hurdacı, akıma kapıldı

Olay, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde Toroslar EDAŞ'a ait bir trafo yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacı Ferhat Doğukan Ö. ile Ferdi Ü., elektrik kablosu çalmak için çevredeki güvenlik tellerini keserek trafo odasına girdi. 2 hurdacı kabloları keserken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLÇEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Bu sırada ilçenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı. Toroslar EDAŞ çalışanları da trafoya gelerek incelemelerde bulundu. Mahalledeki vatandaşlar, hırsızlık olaylarının sıklıkla yaşandığını belirterek trafo bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini söyledi.

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Adana'da kablo çalmak için trafoya giren 2 hurdacı, akıma kapıldı
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