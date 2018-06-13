Arife tatil mi? 14 Haziran Çarşamba arife resmi tatil mi? Bayram tatili kaç gün?

Arife günü resmi tatil mi? Büyük bir duygu bütünlüğüyle 15 Mayıs Salı gecesi sahurlara kalkarak 16 Mayıs Çarşamba günü ilk oruçlarımızı tuttuk. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de geride bıraktık. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerinde artık Ramazan bayramını beklemekteyiz. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Plan ve programlarını tatil günlerine göre ayarlayacak aileler arife günü tatil mi? 14 Hazira Çarşamba arife resmi tatil mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ARİFE GÜNÜ TATİL Mİ? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

16 Mayıs Çarşamba günü başladığımız oruçlar yarın yani 14 Haziran Perşembe günü son kez tutulacak... Bu durum hepimizde hüzne neden olsa da bayramın çoşkusu ve mutluluğu da diğer yanda bireylere huzur veriyor. 14 Haziran Perşembe günü Ramazan bayramının arifesi olurken bu sene Ramazan ayında son oruçlarımızı da 14 Haziran Perşembe günü tutacağız. 14 Haziran Perşembe günü çalışanlara idari izin verilecek mi? sorusu bireylerin araştırdığı konulardan biriydi. Arife günü tatili yarım gün olacak. Yarım gün çalışacak vatandaşlar daha sonra planlarına göre tatile veya memleketlerine gidebilecekler.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE

14 HAZİRAN PERŞEMBE - ARİFE (YARIM GÜN TATİL)

15 HAZİRAN CUMA - BAYRAMIN 1. GÜNÜ (TATİL)

16 HAZİRAN CUMARTESİ - BAYRAMIN 2. GÜNÜ (TATİL)

17 HAZİRAN PAZAR - BAYRAMIN 3. GÜNÜ (TATİL)

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre arefe günü yarım gün olan tatil 13:00'den itibaren başlayacak.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da yaptığı açıklamada Ramazan bayramı arifesinin idari izin olmayacağını yarım gün izin olacağını belirtti.