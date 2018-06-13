'Ben öldürdüm diyorum kimse bana inanmıyor'

Adana'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne, baba ve oğlu ile tetikçi olduğu öne sürülen sanık ve olaya yardımcı olduğu iddia edilen 4 yakınının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet Emin Kahraman, babası Hüseyin ve annesi Gülesin Kahraman, tetikçi olduğu iddia edilen Harun Erdem ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Ramise ve Gökhan Ç. ile Rezzan ve Burhan S. çifti ise duruşmaya gelmedi.

Maktulün annesi Aysel ve babası Muhsin Yaluk ile akrabaları ise adliyeye öldürülen gencin fotoğrafı ve "Daima bizimlesin Kandemir" yazısı bulunan tişört giyerek geldi.

Söz verilen Yaluk çifti, sanıklardan şikayetçi olup en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi.

"BEN ÖLDÜRDÜM DEDİĞİM HALDE KİMSE BANA İNANMIYOR"

Sanık Harun Erdem savunmasında, üniversite öğrencisi Yaluk'u kendisinin öldürdüğünü belirterek "Ben öldürdüm dediğim halde bana kimse inanmıyor. Aniden gelişen bir olay. Bundan vicdan azabı çekiyorum. Suçsuz insanlar benim yüzümden yatıyor. Ben öldürmek için gitmemiştim. Ben Muhammet'i seviyordum bu yüzden konuşmak amacıyla bir büyüğü olarak gitmiştim. Rahmetli bana tepki gösterdiğinden olay anı gelişti." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 13 Mayıs 2016'da Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi İsmail Kandemir Yaluk, annesi Aysel Yaluk ile evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Yaluk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında Yaluk'un kız arkadaşı S.Y'nin eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Muhammet Emin, annesi Gülesin ve babası Hüseyin Kahraman ile ablaları Ramize Ç. ve Rezzan S. ile enişteleri Burhan S. ve Gökhan Ç. gözaltına alınmıştı.

Adliyesevk edilenlen zanlılardan Muhammet Emin Kahraman ile anne ve babası tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tetikçi olduğu ileri sürülen Harun Erdem ise 9 Ağustos 2016'da polis ekiplerince saklandığı Ceyhan ilçesindeki bir evde yakalanmasının ardından tutuklanmıştı. İddianamede, tetikçi olduğu iddia edilen Erdem, Muhammet Emin Kahraman ile annesi ve babasının ağırlaştırılmış müebbet, olaya yardımcı olduğu öne sürülen 4 yakınının ise 5'er yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.