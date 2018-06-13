Çorum'da otomobil su kanalına devrildi : 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. H.Ç. (39) yönetimindeki 19 SN 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü H.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ç. (29) ve L.K. (30) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.