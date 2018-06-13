Haberler Yaşam Haberleri Diyanet İşleri, 2018 Ramazan Bayram namazı saatleri listesini açıkladı

Diyanet İşleri, 2018 Ramazan Bayram namazı saatleri listesini açıkladı Diyanet İşleri Başkanlığının resmi İnternet sitesinden yapılan açıklama ile bayram namazı saatleri listesi açıklandı. Bu yıl 15 Haziran Cuma gününe denk gelen Ramazan Bayram namazı saatleri şöyle;

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 13.6.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 17:44