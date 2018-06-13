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‘Evi ben yakmadım’

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018
‘Evi ben yakmadım’
'TA iki hafta önce kayınvalidesinin evine molotof kokteyli atarak kundakladığı iddia edilen Eshabil Balbars, evi kendisinin yakmadığını söyledi. Balbars "9 yıllık eşimi beni aldattığı şüphesiyle takip ettim ve buldum. Kanıtlayınca da babasının evine gitti. 'Ben artık ayrılmak istiyorum, yürütemeyeceğim' dedim. Beraber yaşadığı sevgilisine beni vurdurttu. Evi benim yaktığımı söylemişler, evi ben yakmadım. Suçlarını bastırmak için böyle bir yalana başvuruyorlar. İki çocuğumuz var, 3 aydır görmüyorum. Mahkeme gününü bekliyorum" dedi.
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