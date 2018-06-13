Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde çalınan bir motosikleti Hürriyet Mahallesi Şelale Parkı yanında ele geçirdi. Motosiklete el koyarken, yanında duran ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlenen H.K.'yı gözaltına aldı. Ekipler, Güvenevler Mahallesi'nde ise Eski Köy Hizmetleri binası çevresindeki duvarın dikenli telleri keserek yola atlayıp koşmaya başlayan M.K. ve M.F.K.'yı da kovalamayla yakaladı. Yapılan kontrollerde duvarın kenarında 6 bin lira değerindeki 6 top elektrik kablosu ele geçirildi. Kabloların bina içerisindeki inşaat alanında çalındığı belirlenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

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