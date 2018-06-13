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'ta sı: 4 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen sında 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 07:21 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 07:21
Hisarcık'ta trafik kazası: 4 yaralı
Edinilen bilgiye göre, ilçesinden Sefaköy istikametine seyreden Mehmet S. (62) yönetimindeki 43 FA 160 plakalı otomobil, Esire Termal Turizm Merkezi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen da ağır yaralanan otomobil sürücü Mehmet S. (62) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Reyhan F. (15), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar Nurtaç (18) ve Ecrin F. (5) Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Hisarcık'ta trafik kazası: 4 yaralı
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