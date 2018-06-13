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'nda feci : Kafa kafaya çarpıştılar

'nun Daday ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci da iki araç da şarampole uçtu. Aracın altında kalan olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 06:39
Kastamonu'nda feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday-Eflani kara yolu Demirce Köyü Mevkiinde Daday istikametinden Eflani istikametine seyir halinde olan (42) idaresindeki 78 SS 021 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen (61) yönetimindeki 34 NZ 2490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci da araçlar çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Kazada aracın altında kalan Erol Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Sezer Ceylan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ceylan (41), Rafet Ceylan (66) ve Hüsrev Çınar (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Erol Demirci'nin cenazesi ise, Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Kastamonu'nda feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
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