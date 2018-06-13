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'da operasyonu

'da polisin ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 12:28
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ailenin ticareti yapmak için İstanbul'dan 'ya kokain getireceği bilgisini aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Konya'ya otobüsle gelen Serkan D. (38), eşi Arzu D. (39) ve çocukları F.D. ile K.D'yi otogarda gözaltına aldı.

Polis ekiplerince yapılan aramada, çocuklardan K.D'nin çantasında 220 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, İstanbul'da dilencilik yaparak kazandıkları parayla kokain aldıkları, satmak için Konya'ya geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan Serkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi ve iki çocuğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu
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