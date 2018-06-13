Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'in Menemen ilçesinde, aynı yöne giden otomobil ile kamyonetin çarpıştığı da 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 07:41 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 07:44
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

, dün saat 16.00 sıralarında Seyrek-Foça karayolu, Seyrek Villa Kent yakınlarında meydana geldi. Seyrek'ten Foça yönüne giden yönetimindeki 35 KF 2799 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Fulya Balbay yönetimindeki 35 KA 7841 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Fulya Balbay, yanındaki Kadriye Ayten Balbay ile kamyonet sürücüsü Suat Karasu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Kadriye Ayten Balbay (84) yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN