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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

'da otomobil ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen da 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 06:34 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 06:35
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
, -Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Jale D. ( 46) yönetimindeki 44 BG 980 plakalı otomobil, Fikret K. (61) idaresindeki 44 DJ 972 kamyonet ile kavşak içerisinde çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Jale D. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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