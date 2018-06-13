Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sağanak yağışlar can aldı: 1 ölü, 1kayıp

Sağanak yağışlar can aldı: 1 ölü, 1kayıp

HALİT TURAN
HALİT TURAN HASAN DURNA MURAT YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018
Sağanak yağışlar can aldı: 1 ölü, 1kayıp
Muş'un Korkut ilçesine bağlı Karakale, Dereiçi, Balkır ve Mollababa köylerinde şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Balkır köyünde kardeşiyle yaylaya giden engelli Ferhat Yaman (23), sele kapılarak öldü. Mollababa köyünde 13 yaşındaki Rojat Yener ise sele kapılarak kayboldu. 'da da önceki akşam, metrekareye 29.6 kilogram yağışın düştüğü Meram ilçesinde şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu 166 ev ve işyerini su basarken, 3 otomobil sulara kapılarak sürüklendi. 'ın Nazilli ilçesinde ise akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu alt geçitte sulara gömülen bir minibüste mahsur kalan biri çocuk 3 kişi, son anda kurtarıldı. 'nın Gelendost ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Aydın'da bir camide, 'de bir evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağanak yağışlar can aldı: 1 ölü, 1kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN