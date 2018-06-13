Sağanak yağışlar can aldı: 1 ölü, 1kayıp

Muş'un
Korkut ilçesine bağlı Karakale, Dereiçi, Balkır ve Mollababa köylerinde şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Balkır köyünde kardeşiyle yaylaya giden engelli Ferhat Yaman (23), sele kapılarak öldü. Mollababa köyünde 13 yaşındaki Rojat Yener ise sele kapılarak kayboldu. Konya
'da da önceki akşam, metrekareye 29.6 kilogram yağışın düştüğü Meram ilçesinde şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu 166 ev ve işyerini su basarken, 3 otomobil sulara kapılarak sürüklendi. Aydın
'ın Nazilli ilçesinde ise akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu alt geçitte sulara gömülen bir minibüste mahsur kalan biri çocuk 3 kişi, son anda kurtarıldı. Isparta
'nın Gelendost ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Aydın'da bir camide, Denizli
'de bir evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.