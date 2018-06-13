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Sapık servis şoförüne ceza yağdı Antalya Muratpaşa Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan servis şoförü Ramazan Sevim’e (69) ceza yağdı. Ramazan Sevim’e yönelik şikâyetler kapsamında 8 ayrı dosya açılırken, bu dosyalardan 2’si karara bağlandı. Müşteki avukatı Nadire Kuptan, “Toplam 8 çocuğumuzla ilgili yargılama yapılıyor. Şu ana kadar 2 dosyanın karara bağlandığını biliyorum. Benim baktığım dosyada sanık toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Bu karar emsal niteliğinde” dedi.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 12:22