Yolcu otobüsüne taşlı saldırı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Ankara Otobanı, Demirtaş Mevkisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdek-Ankara seferi yapan Bülent Aydın idaresindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsüne seyir halindeyken, iddiaya göre otoban kenarındaki bir yamaçta bulunan 2 kişi tarafından kaya parçası fırlatıldı. Fırlatılan kaya parçası, içerisinde 30 yolcunun bulunduğu hareket halindeki otobüsün ön camından içeriye girerek muavin koltuğuna saplandı. Muavinin o anda orada bulunmaması olası bir faciayı önledi. Taş attığı iddia edilen 2 şüpheli ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından otobüs şoförü Aydın, güçlükle durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse alınarak Ankara'ya yola çıkarıldı. Farklı bir otomobile de atılan kaya parçası sonucu otomobil de büyük zarar gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun namlulu silahlar ile otobüs çevresinde güvenliği sağladı. Zarar gören araçlarda inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa terminalinden 01:30'da hareket ettiğini söyleyen otobüs şoförü Aydın, "Üst geçitten geçerken yere küçük taş atmışlar küçük taşlardan kaçıyordum, baktım taşlar köprüden mi düşüyor acaba diye. Büyük kayanın gelişini gördüm, direk benim üstüme geliyordu, arabayı sola attım, taşta arabanın içine girdi. Arabada 30 kişi vardı, büyük bir kaza atlattık. Bu saldırı sadece bize karşı değil, birkaç arabaya daha taş attılar. Yolcuları diğer arabaya aktardık. Taş atan iki şahsı gördük ama yüz yüze temas olarak görmedik. Taş muavin koltuğuna saplandı. 20 saniye önce muavin koltuğundan kalktı. Muavinin orada olmaması büyük bir şeydi." dedi.