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'da küçük çocuğun eline saplandı

Son dakika haberi... ’da evin bahçe duvarından atlamak isterken düşen çocuğun eline saplandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 11:30
Adana'da küçük çocuğun eline demir parmaklık saplandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evin bahçe duvarından atlamak isteyen Murat K. isimli çocuk dengesini kaybedip düşünce eline saplandı.

DEMİR PARMAKLIK KESİLEREK KURTARILDI

Murat K.'nin acı içinde bağırmasıyla olayı gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri demir parmaklığı keserek çocuğu bahçe duvarından kurtardı.

Eline saplanan demir parmaklıklarla sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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Adana'da küçük çocuğun eline demir parmaklık saplandı
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