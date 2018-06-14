Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > AVM'lerin tatil edilmesine ilişkin flaş gelişme!

'lerin tatil edilmesine ilişkin flaş gelişme!

Valiliği’nin daha önce Ankara'da Ramazan bayramının ilk günü kapalı olacağını duyurduğu ’lerle ilgili sürpiz bir gelişme yaşandı. Bu bayramda inisiyatif ’lere bırakıldı. Ankara’da AVM’ler yarın 14.00’da açılabilecek, karar önümüzdeki bayramların birinci günleri ve 1 Ocak’ta uygulanacak. Öte yandan, 'da da Ramazan Bayramı'nın birinci günü alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı olmasına ilişkin karar iptal edildi. Karar, kaymakamlıklar tarafından AVM'lere telefonla tebliğ edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 15:25
AVM'lerin tatil edilmesine ilişkin flaş gelişme!

Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 7 Haziran'da Ankara'daki 'lere gönderdiği ''lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının 1'inci günü ile her yıl 1 Ocak'ta kapalı olacağı' yönündeki talimatın, bu bayramda uygulanmayacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yarın kentteki AVM'lerin açık ya da kapalı olması, AVM yönetimlerinin inisiyatifine bırakıldı. Öte yandan, kararın geçerliliğini sürdürdüğü ancak bu bayram için ertelendiğini kaydedildi. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından AVM yönetimlerine iletilen bilgi doğrultusunda bugün AVM'ler 14.00-22.00 arasında açık olabilecek.

BİR SONRAKİ BAYRAMA KALDI

Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda, önümüzdeki bayram(1'inci günleri) ve 1 Ocak'ta, kentteki AVM'ler tatil olacak. (Hürriyet)

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 13'üncü maddesi kapsamında, kentteki bütün AVM'lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kapalı olması yönünde karar aldı. Yine kentteki AVM'lerin 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.

Antalyalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) de Antalya Valiliği'ne başvurarak Ankara'daki kararın kentte de uygulanması yönünde talepte bulundu. Esnafın da yoğun talebinin ardından Antalya Valiliği, AVM'lerin Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günü ile 1 Ocak günü kapalı tutulması kararı aldı.

KARAR İPTAL EDİLDİ, KAYMAKAMLIKLAR BİLDİRDİ

Ancak bu karar bugün iptal edildi. İptal kararı ise kaymakamlık tarafından AVM'lere bildirildi. Her kaymakamlık kendi bölgesindeki AVM yönetimini telefonla arayarak kararı tebliğ etti. Tebligatın ardından kentteki AVM'ler bayramın birinci günü saat 13.00'ten itibaren kapılarını müşterilerine açacak.

Sahte profesör tutuklandı! Üniversitelerde konuşma bile yapmış...
Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AVM'lerin tatil edilmesine ilişkin flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN