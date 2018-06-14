Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bayrakçı’ya sigara cezası

Bayrakçı’ya sigara cezası

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018
Bayrakçı’ya sigara cezası
Sonar Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı sosyal medyadan yayımladığı mesajla gözaltına alındığını duyurdu. 'nin İstanbul-Dalaman seferini yapan uçağının tuvaletinde sigara içtiği için gözaltına alındığını belirten Bayrakçı, uçuş ekibine sert tepki gösterdi. Bayrakçı'ya Dalaman'a inişi sonrası polis tarafında Kabahatler Kanunu'na göre 124 TL para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezaları hakkındaki yönetmeliğe göre uçakta sigara içen yolcuya "Kural tanımaz yolcu" olarak tanımlanması durumunda bin 717 TL para cezası da uygulanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrakçı’ya sigara cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN