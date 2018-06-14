Bayrakçı’ya sigara cezası

Sonar Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı sosyal medyadan yayımladığı mesajla gözaltına alındığını duyurdu. THY
'nin İstanbul-Dalaman seferini yapan uçağının tuvaletinde sigara içtiği için gözaltına alındığını belirten Bayrakçı, uçuş ekibine sert tepki gösterdi. Bayrakçı'ya Dalaman'a inişi sonrası polis tarafında Kabahatler Kanunu'na göre 124 TL para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezaları hakkındaki yönetmeliğe göre uçakta sigara içen yolcuya "Kural tanımaz yolcu" olarak tanımlanması durumunda bin 717 TL para cezası da uygulanıyor.