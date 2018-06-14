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Genç kızı hayata bağlayan hediye...

’da böbrek rahatsızlığı ilerleyen ve diyalize girme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken babasının verdiği böbrekle hayata tutunan genç kız, "Babam sağolsun. O her zaman bize baba örneğinin nasıl olduğunu göstermiştir" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 17:54
Genç kızı hayata bağlayan hediye...

(SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkezi'nde babadan kızına gerçekleştirildi. 'da yaşayan 23 yaşındaki 'a, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan muayene sonucunda böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

İLAÇ ÇARE OLMADI. YA DİYALİZ YA DA...

Genç kızın teşhis sonrası ilaç tedavisine başlandığını ancak belirli süre sonra ilacın yeterli olmaması üzerine diyaliz sürecinin başlaması gerektiğini belirten SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. , "Diyaliz ya da organ nakli, başka çaremiz yoktu. Aile ile konuştuk. Verici adaylarını çağırdık, nakil koordinatörlüğümüz aracılığıyla testlere başladık. Yapılan testler sonrasında baba ile dokular uydu" dedi.

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"SDÜ HASTANESİ, BÖLGE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Aslen Batmanlı olan ve organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olmasını isteyen baba , "Bölge için büyük bir şans olan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden çok memnun kaldık. Başta doktorlarımız Doç. Dr. M. , Prof. Dr. Barış Afşar ve nakil koordinatörümüz olmak üzere tüm ekip çalışanlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Kızım sağlığına kavuştu, umarım herkes sağlığına kavuşur" diye konuştu.

"HER ZAMAN ÖRNEK OLDU"

Böbrek naklinden başka çaresinin kalmadığını anlatan Nurcihan Tuğluk ise, babaları Abdullah Tuğluk'un her zaman kendilerine örnek olduğunu dile getirerek, "Kardeşim ve annem böbreklerini vermek istemelerine rağmen, kan uyuşmazlığı çıkınca, babam her zamanki gibi kendini ve babalığını gösterdi ve 'ben böbreğimi vereceğim' dedi. O her zaman bize baba örneğinin nasıl olduğunu göstermiştir. Onlar benim mutluluğum. Dokular
uyunca nakil işlemini gerçekleştirmeye karar verdik. Babam sağolsun, Allah razı olsun" dedi

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LAPAROSKOPİK YÖNTEMLE BAĞIŞÇILARDAN BÖBREK ALIYORLAR

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. M. Zafer Sabuncuoğlu da hastaların sıkıntılarını, gerçekleştirdikleri başarılı nakillerle gidermenin büyük mutluluk olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Sabuncuoğlu, insanların çoğunun nakil süreci konusunda yeterli ve doğru bilgilendirilmediği için organ bağışçısı olmak konusunda çekimser davrandığına dikkati çekti.

Sabuncuoğlu, insanların genelde ameliyat korkusu yaşandığını, ancak kendilerinin laparoskopik yani kapalı yöntemle bağışçılardan böbrek aldıklarını anlatarak, "Naklin ertesi günü bağışçılar ayağa kalkarak ihtiyaçlarını kendileri görebilecek duruma geliyorlar. Bu bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

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Genç kızı hayata bağlayan hediye...
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