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İstifası kabul edilmeyen mikser sürücüsü da!

Son dakika haberi... Antalya’da 1 ay önce istifası kabul edilmeyen genç, kullandığı beton yüklü mikserin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Gencin ailesi ise kaza yapılan güzergaha ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğunu iddia etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 14:59
İstifası kabul edilmeyen mikser sürücüsü yoğun bakımda!

Geçtiğimiz 8 Haziran tarihinde Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kullandığı beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Niyazi Katı, yaşam mücadelesi veriyor. Kazanın ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Katı'nın eşi Gülsüm, 10 aylık oğlu Osman ve ailesiyle birlikte hastane önünde endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Oğlunun beton firmasında mikser şoförü olduğunu dile getiren baba Osman Katı, tonajın fazla olması nedeniyle yanlış yolun kullandırıldığını ve oğlunun da o yolda mikseri yan yatırdığını ileri sürdü.

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İstifası kabul edilmeyen mikser sürücüsü yoğun bakımda!
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