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Karı koca aynı da hayatını kaybetti!

’nin Tavas ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin ve ’nün evli oldukları öğrenildi. Kaza sonrası mahalleler arasındaki yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 17:36
Karı koca aynı kazada hayatını kaybetti!

Tavas ilçesi Medet-Nikfer Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medet Mahallesi istikametine giden Mustafa Uraz (75) idaresindeki 09 BS 583 plakalı araç, karşı yönden gelen Hüseyin Tepedüzü (68) yönetimindeki 48 V 5363 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte (66) otomobiller içerisindeki sıkıştıkları yerde hayatlarını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları otomobillerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası çıkarılabildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından şahısların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin ve Havane Tepedüzü'nün evli oldukları öğrenildi. Kaza sonrası mahalleler arasındaki yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Hatalı sollama ve aşırı hızdan kaynaklandığı öne sürülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Karı koca aynı kazada hayatını kaybetti!
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